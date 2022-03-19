Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

19.03.2022 16:53
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Gürsel AkselHakemler: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Mustafa SavranlarGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Arslanagic, Atakan Çankaya, Kahraman Demirtaş, Halil Akbunar, Obinna, Soner Aydoğdu, Cherif Ndiaye, Tannane, Di SantoAytemiz Alanyaspor: Marafona, Awaziem, Milunovic, Borja,...

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Mustafa Savranlar

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Arslanagic, Atakan Çankaya, Kahraman Demirtaş, Halil Akbunar, Obinna, Soner Aydoğdu, Cherif Ndiaye, Tannane, Di Santo

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Awaziem, Milunovic, Borja, Juanfran, Novais, Efkan Bekiroğlu, Efecan Karaca, Candeias, Emre Akbaba, Oğuz Aydın???????

Sarı kart: Dk. 36 Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Soner'in pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Halil'in şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

20. dakikada Candeias'ın sağ kanattan yaptığı ortada Oğuz'dan önce topa müdahale eden Atakan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

38. dakikada Halil'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cherif Ndiaye'nin vuruşundan savunmadan seken topla buluşan Tannane'nin şutunda top filelere gitti. Ancak VAR'da yapılan incelemede pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölüm golsüz eşitlikle sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Alanyaspor: 0 (İlk Yarı) Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 Alanyaspor: 0 (İlk Yarı) Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

İrfan Can Eğribayat, Aytemiz Alanyaspor, Kerim Alıcı, Serkan Ok, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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