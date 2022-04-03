Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Spor Toto Süper Lig

03.04.2022 17:01
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Esat Sancaktarİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Amilton, Hadziahmetovic, Oğulcan Ülgün, Bytyqi, Endri Çekiçi, CikalleshiGöztepe: Kenan Piric, Murat Paluli, Kahraman...

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Esat Sancaktar

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Amilton, Hadziahmetovic, Oğulcan Ülgün, Bytyqi, Endri Çekiçi, Cikalleshi

Göztepe: Kenan Piric, Murat Paluli, Kahraman Demirtaş, Arslanagic, Berkan Emir, Halil Akbunar, Aytaç Kara, Obinna, Soner Aydoğdu, Cherif Ndiaye, Jahovic

Goller: Dk. 5 Cikalleshi, Dk. 27 Oğulcan Ülgün (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 45+1 Cherif Ndiaye (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 39 Murat Paluli (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği Göztepe karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

5. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Yarı sahasından topla çıkmaya çalışan Aytaç Kara'ya baskı kuran ve topu kazanan Oğulcan Ülgün'ün pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

23. dakikada Skubic'in taç atışında ceza sahasına gönderdiği topu Cikalleshi arkaya aşırtırken, altıpas önünde Bytqi'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

27. dakikada yeşil-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Amilton'un sağ kanattan ortasında kale önünde Cikalleshi'nin dokunuşu sonrası top, kaleci Kenan Piric'ten döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde topu önünde bulan Oğulcan Ülgün, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

33. dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan ortasında Cherif Ndiaye'nin kale önünde bekletmeden vuruşunda top auta gitti.

43. dakikada Cherif Ndiaye'nin Oğulcan Ülgün'e yaptığı faulde hakem Erkan Özdamar, VAR incelemesine gitti. Pozisyonu inceleyen Özdamar, 45+1. dakikada Cherif Ndiaye'yi direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Göztepe: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Göztepe: 0 (İlk yarı) Konyaspor ile Göztepe 10. randevuda Konyaspor ile Göztepe 10. randevuda

Erkan Özdamar, Murat Paluli, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika


Son Dakika
17:04 Pendikspor, Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti! İstanbul ekibi, Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantiledi
17:02 Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 7 kişi saldıkları genci bayıltana kadar dövdü
16:49 Babası mezuniyet hediyesi olarak son model BMW aldı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu
16:40 Oyuncu Burak Yörük İETT şoförüne saldırmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı: Yaşananlardan ötürü herkesten özür dilerim
15:58 ABD'de silahlı saldırı: 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı!
15:55 Ormanda belirdi, köylüler paniğe kapıldı! 500 kilo ağırlığındaki ayı zor zapt edildi
15:53 Süper Lig'de yok böyle maç! Kırmızı kartlar, goller ve son saniye penaltısı
15:32 Dünya starı Luis Saurez Süper Lig'e geliyor!
15:21 Gökhan Çıra: Ben ayrıcalıklı muamele görmedim
15:18 Son dakika! Kremlin'den mesaj: Avrupa, Rusya ile diyalog tesis etmek zorunda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 17:15:47. #1.12#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement