Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

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Futbol: Spor Toto Süper Lig

09.04.2022 18:16
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Yusuf BozdoğanÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk.76 Tarık Çetin), Gökhan Gönül (Dk. 85 Cemali Sertel), Ponck, Holmen, Eren Albayrak, Baiano, Fernandes, Sabo (Dk. 46 Boldrin), Boyd, Bolasie (Dk. 63 Umar), Cisse (Dk.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk.76 Tarık Çetin), Gökhan Gönül (Dk. 85 Cemali Sertel), Ponck, Holmen, Eren Albayrak, Baiano, Fernandes, Sabo (Dk. 46 Boldrin), Boyd, Bolasie (Dk. 63 Umar), Cisse (Dk. 63 Pohjanpalo)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic (Dk. 83 Rahmanovic), Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Amilton, Hadziahmetovic, Oğulcan Ülgün (Dk. 76 Ahmed Hassan), Bytyqi (Dk. 76 Michalak), Çekiçi (Dk. 61 Soner Dikmen), Cikalleshi

Goller: Dk. 26 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 43 Bolasie, Dk. 77 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kartlar: Dk. 69 Amilton, Dk. 90+6 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Holmen, Dk. 45+2 Sabo, Dk. 86 Fernandes (Çaykur Rizespor), Dk. 80 İlhan Palut (Teknik direktör) (İttifak Holding Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi.

58. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ taraftan ceza yayı üzerine yerden pasında, Boldrin'in rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Sehic'te kaldı.

77. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Boyd'un sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında iyi yer tutan Pohjanpalo'nun kafa vuruşunda yerden seken top, kaleci Sehic'in müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-1

90+3. dakikada Umar'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Pohjanpalo'nun ceza sahası içerisine girdikten sonra sağ çaprazdan şutunda kaleye yönelen top, savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.

Çaykur Rizespor, karşılaşmayı 2-1 üstün tamamladı.

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İttifak Holding Konyaspor: 2-1 İttifak Holding Konyaspor: 2-1 Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Konyaspor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Ali Şansalan, Gökhan Gönül, Rizespor, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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