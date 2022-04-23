Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

23.04.2022 16:57
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: KalyonHakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Serkan Ok, Özgür ErtemGaziantep FK: Günay Güvenç (Dk.39 Mustafa Burak Bozan), Kitsiou, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Sagal, Vetrih, Maxim, Mirza Cihan, Muhammet DemirGöztepe: Arda Özçimen, Murat Paluli, Dino, Kahraman...

Stat: Kalyon

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Serkan Ok, Özgür Ertem

Gaziantep FK: Günay Güvenç (Dk.39 Mustafa Burak Bozan), Kitsiou, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Sagal, Vetrih, Maxim, Mirza Cihan, Muhammet Demir

Göztepe: Arda Özçimen, Murat Paluli, Dino, Kahraman Demirtaş, Rodrigues, Atakan Rıdvan Çankaya, Tijanic, Yalçın Kayan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Di Santo

Sarı Kart: Dk. 45+2 Atakan Rıdvan Çankaya (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

8. dakikada sol kanattan Vetrih'in ortasında topu önünde bulan Maxim, gelişine vurdu ancak top savunmadan oyun alalına döndü.

23. dakikada savunmanın şişirdiği topu ceza sahası hemen dışında önünde bulan Maxim, topu bekletmeden kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

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Ertuğrul Ersoy, Günay Güvenç, Serkan Ok, Maxim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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