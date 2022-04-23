Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Stat: Kalyon
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Serkan Ok, Özgür Ertem
Gaziantep FK: Günay Güvenç (Dk.39 Mustafa Burak Bozan), Kitsiou, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Sagal, Vetrih, Maxim, Mirza Cihan, Muhammet Demir
Göztepe: Arda Özçimen, Murat Paluli, Dino, Kahraman Demirtaş, Rodrigues, Atakan Rıdvan Çankaya, Tijanic, Yalçın Kayan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Di Santo
Sarı Kart: Dk. 45+2 Atakan Rıdvan Çankaya (Göztepe)
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
8. dakikada sol kanattan Vetrih'in ortasında topu önünde bulan Maxim, gelişine vurdu ancak top savunmadan oyun alalına döndü.
23. dakikada savunmanın şişirdiği topu ceza sahası hemen dışında önünde bulan Maxim, topu bekletmeden kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.
Kaynak: AA
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