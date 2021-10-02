13. dakikada Juanfran'ın sağ kanattan ortasında, Diedhiou topu kafayla Emre Akbaba'ya indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda, top kaleci Sehic'ten döndü.

Ekrem İmamoğlu'ndan "İSPARK Genel Müdürü görevden alındı mı?" sorusuna cevap: Şu an netleşmiş bir durum yok