Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig 1 ve 3. Grup'ta 14, 2. Grup'ta ise 15. hafta mücadelesi oynanan maçlarla tamamlandı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Hendekspor- Batman Petrolspor: 1-2
Karaman Belediyespor- Artvin Hopaspor: 0-1
1954 Kelkit Belediyespor-Başkent Gözgözler Akademi: 0-0
Osmaniyespor-Formül Erbaaspor: 1-1
Nevşehir Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor: 2-1
Kahta 02 Spor- Bursa Yıldırımspor: 0-1
Sancaktepe-Fatsa Belediyespor: 1-3
2. Grup
İskenderunspor-Bitexen Düzcespor: 3-1
52 Orduspor FK- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 3-0
Kızılcabölükspor- Hacettepespor: 3-0
Siirt İl Özel İdaresi-Kuşadasıspor: 1-0
Alagöz Holding Iğdır- Beyoğlu Yeni Çarşı: 2-1
Bayrampaşaspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği: 0-1
Harput Dibek Elazığ Karakoçan-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 0-1
3. Grup
Kardemir Karabükspor-Orduspor 1967: 0-4
Yeşilyurt Ofspor- Gümüşhanespor: 1-2
Fethiyespor- Ağrı 1970: 1-0
Belediye Derincespor-Modafen: 0-3
Karşıyaka- Edirnespor: 4-2
Kaynak: AA
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