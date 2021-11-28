Futbol: TFF 3. Lig

Ligde alınan sonuçlar şöyle:

TFF 3. Lig 1 ve 3. Grup'ta 14, 2. Grup'ta ise 15. hafta mücadelesi oynanan maçlarla tamamlandı.

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