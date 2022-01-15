Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de ikinci yarı müsabakaları, 1. ve 2. Grup'ta oynanan müsabakalarla başladı.
Ligde 1. Grup'taki 18. hafta mücadelesinde 4, 2. Grup'taki 20. hafta randevularında ise 2 karşılaşma yapıldı.
Oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Bursa Yıldırımspor- Batman Petrolspor: 1-0
Bergama Belediyespor- Elazığspor: 2-1
Arnavutköy Belediyespor- Belediye Kütahyaspor: 0-2
Fatsa Belediyespor- Hendekspor: 1-1
2. Grup:
Altındağspor- Beyoğlu Yeni Çarşı FK: 0-4
Bayrampaşa- Kızılcabölükspor: 2-2
Kaynak: AA
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