Futbol: Toplu sonuç

TFF 2. Lig'de 14. hafta Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan müsabakalarla sona erdi.

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