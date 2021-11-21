Futbol: Toplu sonuç

TFF 2. Lig'de 14. hafta Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan müsabakalarla sona erdi.
Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
TECO Karacabey Belediyespor-Akhisarspor: 3-0
Nazilli Belediyespor- Kırşehir Belediyespor: 2-1
Eskişehirspor- Pendikspor: 0-1
Ankara Demirspor- Uşakspor: 0-0
Şanlıurfaspor- Isparta 32: 0-2
Kırklarelispor- Tarsus İdman Yurdu: 2-0
Pazarspor-Anagold 24Erzincanspor: 2-4
Amed Sportif Faaliyetler-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 4-3
Kırmızı Grup
Sarıyer- Hekimoğlu Trabzon: 0-1
Etimesgut Belediyespor-Silahtaroğlu Vanspor: 1-1
Turgutluspor-Diyarbekirspor: 2-1
Çorum FK- Ankaraspor: 0-0
Bodrumspor-Somaspor: 3-1
Serik Belediyespor-Afjet Afyonspor: 0-0
Kahramanmaraşspor- Adıyaman FK: 0-4
Sivas Belediyespor- Niğde Anadolu: 6-1
An Zentrum Bayburt Özel İdare- İnegölspor: 0-1
Sakaryaspor-Ergene Velimeşespor: 3-2
Kaynak: AA
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