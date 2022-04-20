Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

20.04.2022 22:31
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Ali Şansalan, Mustafa Emre Eyisoy, Hakan YemişkenAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır (Dk. 68 Awaziem), Fatih Aksoy, Borja, Novais, Efecan Karaca (Dk. 84 Erencan Yardımcı), Umut Güneş (Dk. 77 Efkan Bekiroğlu), Emre Akbaba, Tayfur Bingöl (Dk.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Emre Eyisoy, Hakan Yemişken

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Furkan Bayır (Dk. 68 Awaziem), Fatih Aksoy, Borja, Novais, Efecan Karaca (Dk. 84 Erencan Yardımcı), Umut Güneş (Dk. 77 Efkan Bekiroğlu), Emre Akbaba, Tayfur Bingöl (Dk. 68 Candeias), Eduardo (Dk. 77 Oğuz Aydın)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad (Dk. 86 Cofie), Fajr, Gradel (Dk. 90 Konate), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 79 Kerem Atakan Kesgin), Yatabare

Goller: Dk. 6 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 32 Yatabare, Dk. 90+2 Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 59 Yatabere (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Furkan Bayır (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 54 Ulvestad, Dk. 58 Gradel, Dk. 88 Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor)

Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan yarı final ilk maçı, konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada orta alanda Furkan Bayır'ın gönderdiği uzun pasta ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın çaprazdan sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural çıkardı. Dönen topu Sivassporlu oyuncular tehlikeli alandan uzaklaştırdı.

57. dakikada Alanyaspor'un kullandığı taç atışıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Efecan Karaca, pasını Eduardo'ya çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci uzanarak topu kornere çeldi.

89. dakikada sağ kanattan Juanfran'ın ceza sahasına ortaladığı topu defans uzaklaştırmak istedi. Havalanan topa rakip oyuncudan önce Fatih Aksoy'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.

90+2. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Gradel, topu Fajr'a aktardı. Bu futbolcunun kaleyi sağ çaprazdan gören noktaya çıkardığı pasta Kerem Atakan Keskin, ceza sahası dışından sert şutuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

Karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı.

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Aytemiz Alanyaspor, Efecan Karaca, Fatih Aksoy, Emre Akbaba, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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