Kulüpler Birliği Vakfı tarafından düzenlenen Futbol Zirvesi başladı.

Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Çağrı İlk'in açılış konuşmasını gerçekleştirdiği zirvenin sabah seansında Polonya Birinci Futbol Ligi (Ekstraklasa) Üst Yöneticisi (CEO) Marcin Animucki, Avrupa Kulüpler Birliği (EFC) Finans Direktörü Hugo Hamon ile Strateji ve Kulüp İlişkileri Direktörü Michael Verschueren sunum yaptı.

Bir otelde düzenlenen Futbol Zirvesi'ne Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ile Avrupa ligleri ve Türk kulüplerinden çok sayıda temsilci de katıldı.

Çağrı İlk: "Türk futbolu, Avrupa futbolunda önemli bir konumda bulunmaktadır"

Zirvenin açılış konuşmasında, Türk futbolunun Avrupa'da çok daha etkin ve rekabetçi bir konuma ulaşmasını sağlamak adına dünyadaki başarılı uygulamaları yakından takip etmenin büyük önem taşıdığını vurgulayan Çağrı İlk, "Türk futbolu; köklü kulüpleri, rekabetçi yapısı, geniş taraftar kitlesi ve ticari potansiyeliyle Avrupa futbolunda önemli bir konumda bulunmaktadır. Aynı zamanda kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli ve sürdürülebilir bir bakış açısıyla hareket etmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Avrupa futbolunun önde gelen kurumlarını temsil eden, alanlarında önemli bilgi ve deneyime sahip değerli isimleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını aktaran Çağrı İlk, "Konuklarımız, lig yönetiminden finansal sürdürülebilirliğe, dijital yayıncılıktan küresel markalaşmaya ve oyun kurallarındaki yeniliklere kadar futbolun geleceğini şekillendiren önemli başlıklardaki bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşacak. Kulüpler Birliği Vakfı olarak kulüplerimizin ortak menfaatlerini korumaya, uluslararası iş birlikteliklerini güçlendirmeye ve Türk futbolunun gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle davetimizi kabul ederek bizlerle birlikte olan tüm konuşmacılarımıza, katılımlarıyla organizasyonumuza değer katan kulüp temsilcilerimize, basın mensuplarımıza ve akademisyenlerimize içtenlikle teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Marcin Animucki: "Türkiye, Polonya ve ABD en modern statlara sahip üç ülke"

Marcin Animucki ise zirvede yaptığı sunumda Ekstraklasa'nın yönetim şekli, sponsorluk, pazarlama, yayın hakları gibi konularda bilgilendirmede bulundu.

Ekstraklasa'nın 2005'teki kuruluşundan itibaren büyük değer kazandığını vurgulayan Animucki, "2019'da medya haklarında yüzde 60, pazarlama haklarında ise yüzde 100 artış sağladık. 2023-2024 ile 2026-2027 sezonları arasındaki yeni ihalede ise değeri yüzde 30 kadar artırdık. Nesillere yönelik yapılan anket çalışmalarında davranış kalıpları hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Yeni nesiller için de yeni satış stratejileri geliştirmemiz gerekiyor. Gelecek 10 yıl içerisinde 3 ya da 4 yeni stat yaparak seyirci sayımızı yüzde yüz artırmayı hedefliyoruz. Türkiye, Polonya ve ABD, UEFA ve FIFA anketlerine göre en modern statlara sahip üç ülke. Yeni jenerasyonları statlara çekme konusunda heyecanlıyız. İzleyici sayısı arttıkça gelirlerin de arttığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ligin yayıncılık çalışmaları hakkında detaylar paylaşan Animucki, "Ekstraklasa karşılaşmaları için 5 binden fazla prodüksiyon ürettik. Yeni jenerasyonlar için önem taşıyacak 21 yıllık arşivimizi de çeşitli dijital platformlarla paylaşıyoruz. Maç yayınları sırasında haftanın 3 büyük müsabakasında 24-26 kamera, diğer 6 karşılaşmada ise 14-16 kamera kullanıyoruz. Yarı otomatik ofsayt sistemi için de 10-12 kameradan faydalanıyoruz." diye konuştu.

Polonya'daki stat zeminlerinin bakımı için yapılan çalışmalardan da bahseden Animucki, "2015'te kulüplerin zeminden sorumlu çalışanlarının yanında UEFA ve FIFA'dan bir görevli yetkilendirildi. Neticede her takım, stat ve şehrin iklimi farklı olduğu için bu yetkili kişi, tüm kulüpleri ziyaret ederek zemin çalışmaları için görüşmeler gerçekleştiriyor. Kulüplerden zeminlerin haftada 4-5 saatten fazla kullanılmamasını talep ediyoruz. Zeminlerin zarar görmemesi için konserlerin sezon sonrasında yapılmasını da istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Hugo Hamon: "Türkiye, güçlü markalar ve istisnai taraftar topluluğuna sahip büyük bir pazar"

EFC Finans Direktörü Hugo Hamon ile Strateji ve Kulüp İlişkileri Direktörü Michael Verschueren, zirvede yaptıkları sunumda Türk kulüplerinin finansal profili ve potansiyelini ele aldı.

Türk kulüplerinin 2024-2025 sezonunda 878 milyon avro gelirle Avrupa'da 7. sırada olduğunu kaydeden Hamon, "Türkiye, güçlü markalar ve istisnai taraftar topluluğuna sahip büyük bir pazar. Bu göz önünde bulundurulduğunda maç günü gelirleri de büyük bir potansiyel barındırıyor. Sürdürülebilir finansal yapının sağlanması halinde Türk futbolunun önünde bu anlamda parlak bir gelecek olduğunu görebiliyoruz." yorumunu yaptı.

Dijital platformlarda Türkiye'nin büyük takipçi kitlesine sahip olduğunu aktaran Hugo Hamon, "Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un Instagram takipçi sayısı, Hollanda, Belçika, İskoçya, Portekiz ve İsviçre gibi ülkelerdeki bazı önde gelen kulüplerin toplam takipçi sayısından fazla. Türkiye, profesyonel kulüp sayısında da dünya çapında ikinci, UEFA'da ilk sırada." diye konuştu.

Türkiye'de yayın geliri dağılımında geçmiş şampiyonluklara göre kulüplere verilen yüzde 11'lik payın ortadan kalktığını hatırlatan Hamon, kulüplerin 2026-2027 sezonundan itibaren dağılımın yüzde 48'ini eşit, yüzde 46'sını sezon içi performansına, yüzde 6'sını ise sezon sonu sıralamasına göre alacağını ifade etti.

Ayrıca Hamon, Türk kulüplerinin 2021-2022 sezonundan beri transfer harcamalarında 680,2 milyon avro zarar ettiğini de sözlerine ekledi.

EFC'nin yönetim yapısı ve çalışmalarından bahseden Michael Verschueren ise yönetim kurulunun 35 kişiden oluştuğunu ifade ederek Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in Türk futbolunun çıkarlarını gözetmek amacıyla kurulda yer aldığını belirtti.