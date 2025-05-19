Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda

Süper Lig'e yükselme yolunda büyük önem arz eden Boluspor - Bandırmaspor mücadelesi, şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

ÇİFT MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE OYNANACAK

Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselecek son takım büyük bir merakla bekleniyor. 1. Lig yükselme Play-off 2. Tur maçında Bandırmaspor ve Boluspor karşı karşıya gelecek. Sezonu 3. sırada bitiren Fatih Karagümrük, doğrudan play-off finaline yükseldi ve rakibini beklemeye geçti. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak maçların kazananı, finalde Karagümrük'ün rakibi olacak.

ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Boluspor ve Bandırmaspor arasında oynanacak 2. Tur ilk maçı, bugün saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak. Kritik maçın rövanşı ise 23 Mayıs Cuma günü Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.