Futbolu bıraktı, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı
Futbol kariyerini sonlandırarak OnlyFans içerik üreticiliğine yönelen eski kadın futbolcu Madelene Wright'ın yıllık geliri 50 bin dolardan 1,5 milyon dolara yükseldi.
Eski futbolcu Madelene Wright, futbol kariyerini sonlandırmasının ardından farklı bir alana yöneldi. Wright, kariyer değişikliğinin ardından OnlyFans üzerinden içerik üretmeye başladı.
GELİRİ 30 KAT ARTTI
Madelene Wright'ın bu kararının ardından kazancında dikkat çekici bir artış yaşadığı belirtildi. Eski futbolcunun yıllık 50 bin dolar seviyesindeki gelirinin 1,5 milyon dolara kadar yükseldiği öne sürüldü. Bu rakamlara göre Wright'ın yıllık kazancı yaklaşık 30 katına çıktı.
Son Dakika › Spor › Futbolu bıraktı, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)