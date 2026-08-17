Futbolu bıraktı, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Futbolu bıraktı, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Futbolu bıraktı, geliri 30\'a katlandı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbol kariyerini sonlandırarak OnlyFans içerik üreticiliğine yönelen eski kadın futbolcu Madelene Wright'ın yıllık geliri 50 bin dolardan 1,5 milyon dolara yükseldi.

Eski futbolcu Madelene Wright, futbol kariyerini sonlandırmasının ardından farklı bir alana yöneldi. Wright, kariyer değişikliğinin ardından OnlyFans üzerinden içerik üretmeye başladı.

GELİRİ 30 KAT ARTTI

Madelene Wright'ın bu kararının ardından kazancında dikkat çekici bir artış yaşadığı belirtildi. Eski futbolcunun yıllık 50 bin dolar seviyesindeki gelirinin 1,5 milyon dolara kadar yükseldiği öne sürüldü. Bu rakamlara göre Wright'ın yıllık kazancı yaklaşık 30 katına çıktı.

Futbolu bıraktı, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolu bıraktı, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Halis demir Halis demir:
    bir moda çoktı içerik üreticiliği nedir bu içerik üreticiliği mesleğini söyleyin 4 1 Yanıtla
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Uçkuruk kaldırma işi 2 1 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Eskiden onlyfans olmayınca herkes elini kolunu kapatıp herkese açık yayınlıyordu şimdi rahat rahat para verenlere gösteriyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güvercin deyip geçmeyin: Fiyatını duyan hayret ediyor Kırmızı halıda boy gösterdiler Güvercin deyip geçmeyin: Fiyatını duyan hayret ediyor! Kırmızı halıda boy gösterdiler
“Kolonya içtim“ savunması 552 bin TL’ye patladı "Kolonya içtim" savunması 552 bin TL'ye patladı
Marmara Depremi’nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz Marmara Depremi'nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı Tribün eşkıyası adliyede Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası adliyede
Aydın’da evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı Aydın'da evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı
Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

10:23
Amedspor-Erzurumspor maçı öncesi provokasyon girişimi Polis gerekeni yaptı
Amedspor-Erzurumspor maçı öncesi provokasyon girişimi! Polis gerekeni yaptı
10:12
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti İşte yeni rakamlar
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti! İşte yeni rakamlar
09:53
Alışılmışın dışında belediye başkanı Vatandaşlar merak edip makamına geliyor
Alışılmışın dışında belediye başkanı! Vatandaşlar merak edip makamına geliyor
09:48
Aziz Yıldırım Gençlerbirliği yenilgisi sonrası çıldırmış İşte yaşananlar
Aziz Yıldırım Gençlerbirliği yenilgisi sonrası çıldırmış! İşte yaşananlar
08:44
Erzurumspor kalecisinin Amedspor maçında yaptığı olay oldu
Erzurumspor kalecisinin Amedspor maçında yaptığı olay oldu
08:28
Bahçeli’den Öcalan’la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı
Bahçeli’den Öcalan'la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 13:10:31. #7.13#
SON DAKİKA: Futbolu bıraktı, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.