Futsal U19 Milli Takım maçları Adana'da oynanacak - Son Dakika
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Futsal U19 Milli Takım maçları Adana'da oynanacak

15.03.2022 16:13
Futsal U19 Milli Takım maçları Adana'da oynanacak

Futsal U19 Milli Takım Avrupa Şampiyonası Elit-Tur müsabakaları Adana'da yapılacak.

Futsal U19 Milli Takım Avrupa Şampiyonası Elit-Tur müsabakaları Adana'da yapılacak. Türkiye, Hollanda, İtalya ve Karadağ milli takımlarının katılacağı turnuvada maçlar 16, 17 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak.

Adana, Futsal U19 Milli Takım Avrupa Şampiyonası Elit-Tur mücadelelerine ev sahipliği yapacak. Program ile ilgili Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda basın toplantısı düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, turnuvanın Adana için büyük bir organizasyon olduğunu belirterek, "Adana Valiliğimiz olmak üzere, belediyelerimiz ve Çukurova Üniversitesi her zaman yanımızda oldu. Şehir içinde önemli bir etkinlik olacak. Bu organizasyonu şehrimize kazandıran ve bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü Eğitim Koordinatörü Dr. Erden Or ise TFF ve UEFA ortaklığında düzenlenen şampiyona nedeniyle Adana'da bulunduklarını hatırlatarak, "Futsal, Türkiye'de gittikçe yaygınlaşıyor. Yarın başlayacak müsabakalarla başlıyor. Cumartesi gününe kadar sürecek. Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda oynanacak olan müsabakalarda Türkiye, İtalya, Hollanda ve Karadağ takımları mücadele edecek. Adana futsala yatkın bir şehir. Karşılaşmalarda desteklerini bekliyoruz. İnşallah sonuçlarda beklediğimiz gibi olur" dedi.

TFF Bölge Müdürü Akif Oflaz da şu cümlelere yer verdi:

"Önemli bir organizasyonun ilimizde gerçekleşmesi büyük bir şans. Çeşitli organizasyonlarla Adana futsala yakın bir şehir. Tüm paydaşlarımız fazlasıyla yanımızda. Bu tür organizasyonlar ilimizde devamlı olur ve adımızdan söz ettiririz."

Toplantıya, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan, Çukurova Belediyesi Spor Müdürü Ergin Ulun, Sarıçam Belediyesi Spor Müdürü Kadir Gül, Çukurova Üniversitesi Spor Müdürü Ercan Yeldan da katıldı.

Maçlar Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda 16 Mart Çarşamba, 17 Mart Perşembe ve 19 Mart Cumartesi günleri oynanacak.

İlk gün 13.00'da Türkiye - İtalya, 16.00'da Hollanda - Karadağ, 2. Gün 13.00'da Türkiye - Karadağ, 16.00'da Hollanda - İtalya, 3. gün ise 13.00'da Türkiye-Hollanda, 16.00'da İtalya - Karadağ karşılaşmaları oynanacak. - ADANA

Futsal U19 Milli Takım maçları Adana'da oynanacak
Futsal U19 Milli Takım maçları Adana'da oynanacak
Futsal U19 Milli Takım maçları Adana'da oynanacak
Futsal U19 Milli Takım maçları Adana'da oynanacak

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Futsal U19 Milli Takım maçları Adana'da oynanacak - Son Dakika


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