Galatasaray 2026-2027 Sezonu Hazırlıklarını Sürdürüyor
Galatasaray, antrenmanlarda 8'e 2 pas çalışması yaptı, Wilfried Singo tedavisinin ardından sahada.
Galatasaray, 2026-2027 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre futbolcular, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Tedavisi tamamlanan Wilfried Singo, antrenmanın bir bölümünde takımla, sonrasında ise atletik performans uzmanları eşliğinde ekstra çalıştı.
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