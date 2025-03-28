Galatasaray\'a yıldız futbolcusundan müjdeli haber

Süper Lig devi Galatasaray'a yıldız futbolcusu Davinson Sanchez'den müjdeli haber geldi.

DERBİDE OYNAYABİLECEK

Kolombiya Milli Takımı'nın Brezilya ile oynadığı maçta Alisson Becker ile çarpışmasının ardından oyundan çıkan ve Paraguay maçında forma giyemeyen Davinson Sanchez, Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

Kolombiyalı savunma oyuncusunun kontrolleri temiz çıktı. Davinson Sanchez, teknik direktörü Okan Buruk'un forma vermesi halinde Beşiktaş karşısında sahada olabilecek.