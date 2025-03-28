Galatasaray'a yıldız futbolcusundan müjdeli haber - Son Dakika
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Galatasaray'a yıldız futbolcusundan müjdeli haber

Galatasaray\'a yıldız futbolcusundan müjdeli haber

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek. Brezilya ile oynanan maçta Alisson Becker ile çarpışmasının ardından oyundan çıkan Sanchez'in kontrolleri temiz çıktı. Teknik direktör Okan Buruk'un onayı ile Beşiktaş karşısında sahada olabilecek.

28.03.2025 18:39
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Süper Lig devi Galatasaray'a yıldız futbolcusu Davinson Sanchez'den müjdeli haber geldi.

DERBİDE OYNAYABİLECEK

Kolombiya Milli Takımı'nın Brezilya ile oynadığı maçta Alisson Becker ile çarpışmasının ardından oyundan çıkan ve Paraguay maçında forma giyemeyen Davinson Sanchez, Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

Kolombiyalı savunma oyuncusunun kontrolleri temiz çıktı. Davinson Sanchez, teknik direktörü Okan Buruk'un forma vermesi halinde Beşiktaş karşısında sahada olabilecek.

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    Yorumlar (5)

  • Serkan Yalçın:
    isallah osimhen hepsi sakatlanir amin 1 17 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SERKAN YALÇIN KAÇIŞ YOK NISAN GELDI KUŞLARIN YUMURTLAMA MEVSİMİ 10 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Talat ckali sizide zikecez hem kupada hemde ligde izleyin 0 2 Yanıtla
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