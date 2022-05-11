Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

11.05.2022 16:15
Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 16 Mayıs Pazartesi günü Adana Demirspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 16 Mayıs Pazartesi günü Adana Demirspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Tedavisi tamamlanan Marcao ve Omar Elabdellaoui, takımdan ayrı kendileri için özel hazırlanan program dahilinde çalıştı.

Antrenmanın son bölümünde sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Alpaslan Öztürk'ün tedavisine başlanırken, 28 yaşındaki oyuncunun durumu yapılacak ileri tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

YORUMLAR
500
Adana Demirspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı Adana Demirspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


Son Dakika
16:46 İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu! Sığınmacılara yönelik sözleri sebep gösterildi
16:40 Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Selman: Dünya her düzeyde enerji kapasitesinin tükenmesiyle karşı karşıya
16:13 ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon yüzde 8,3'e geriledi
16:04 Fernando Muslera: Kadıköy'deki şampiyonluğu unutamıyorum
16:00 Arkadaşlarına veda notu bırakıp, Karadeniz'e atladı: Yusuf'un hazin sonu
15:56 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan hakkında tahliye kararı
15:52 Aldatıldığı için Cem Belevi'den ayrılan İrem Derici'den manidar şarkı paylaşımı: Gücümü bulamıyorum
15:51 DEVA Partisi'nin Gaziantep mitingi yasaklandı
15:50 Kara Tahta dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Irmak, Atlas'a bir şans daha verecek mi?
15:43 Biden yönetiminden kongre üyelerine çağrı: F-16 satışına onay verin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 16:55:36. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement