Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 16 Mayıs Pazartesi günü Adana Demirspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Tedavisi tamamlanan Marcao ve Omar Elabdellaoui, takımdan ayrı kendileri için özel hazırlanan program dahilinde çalıştı.

Antrenmanın son bölümünde sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden Alpaslan Öztürk'ün tedavisine başlanırken, 28 yaşındaki oyuncunun durumu yapılacak ileri tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.