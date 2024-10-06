Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, İbrahim Acar
Galatasaray HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Patry, Cardoso, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Atanasov (Hasan Yeşilbudak, Selim Kalaycı, Muzaffer Yönet, Caner Ergül, Ahmet Tümer, Aykut Acar)
ON Hotels Alanya Belediyespor: Adrian, Emin Gök, Seganov, Gökhan Gökgöz, Halit Kurtuluş, Saadat (Fatih Yörümez, Yusuf Bakır, Azizcan Ataoğlan, İsmail Koçak, İrfan Çetinkaya)
Setler: 20-25, 25-20, 25-17, 25-27, 15-13
Süre: 136 dakika (33, 25, 25, 35, 18)
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi ilk haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Alanya'yı 3-2 Geçti - Son Dakika
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