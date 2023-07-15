Galatasaray, Alexis Sanchez transferini bitirmek için harekete geçti - Son Dakika
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Galatasaray, Alexis Sanchez transferini bitirmek için harekete geçti

15.07.2023 10:57

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, Alexis Sanchez transferini tamamlamak için çalışmalara başladı. İlk görüşme olumlu geçen Şilili futbolcu, sarı-kırmızılı takıma yeşil ışık yaktı. Geçen sezon Marsilya formasıyla 44 maça çıkan Sanchez, 18 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, Alexis Sanchez transferini bitirmek için kolları sıvadı. Geçen sezon da sarı-kırmızılıların kadroya katmak için büyük uğraş verdiği Şilili yıldız, bu kez Galatasaray forması giymeye çok yakın.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Erden Timur ile Alexis Sanchez'in ilk görüşmesi olumlu geçti. 34 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, sarı-kırmızılılara yeşil ışık yaktı.

21 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Alexis Sanchez geçen sezon Marsilya formasını 44 maçta giydi. Şilili futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 18 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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