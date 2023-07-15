Galatasaray, Alexis Sanchez transferini bitirmek için harekete geçti

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, Alexis Sanchez transferini bitirmek için kolları sıvadı. Geçen sezon da sarı-kırmızılıların kadroya katmak için büyük uğraş verdiği Şilili yıldız, bu kez Galatasaray forması giymeye çok yakın.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Erden Timur ile Alexis Sanchez'in ilk görüşmesi olumlu geçti. 34 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, sarı-kırmızılılara yeşil ışık yaktı.

21 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Alexis Sanchez geçen sezon Marsilya formasını 44 maçta giydi. Şilili futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 18 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.