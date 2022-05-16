Galatasaray Başkanı Burak Elmas elini kürsüye vura vura söyledi: Defalarca kez söyledim aday olmayacağım! - Son Dakika

Galatasaray'da seçime sayılı günler kala Başkan Burak Elmas, basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. 11 Haziran'da yapılacak seçimde aday olup olmayacağı merak edilen Elmas, tartışmalara son noktayı koydu.

"DEFALARCA KEZ SÖYLEDİM ADAY OLMAYACAĞIM"

Burak Elmas yaptığı açıklamada, "Ümit ediyorum ki Galatasaray başkanı olarak, son kez çıkıyorum. Aday değilim. 11 Haziran'da gerçekleşecek seçimle ilgili etrafıma da defalarca kez söyledim aday olmayacağımı. Listelerin verileceği son tarihten önce bunu söyleyerek spekülasyonların önünü kapatmak istedim." dedi.

Burak Elmas'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"GALATASARAY'IN GELECEĞİNİ ETKİLEYEN HAMLELER YAPTIK"

"Bizler aday olurken eski değerlerin yaşandığı, benim de zamanında yöneticilik yaptığım, eski değerlerle yaşamak adına, Galatasaray'ın mali ve manevi özgürlüğüne kavuşması açısından zor bir dönemde aday olduk. Bir iktidar mücadelesi değil Galatasaray mücadelesi olduğunu defalarca dile getirdik. Çok kısa görev süremizde, çok ciddi, Galatasaray'ın geleceğini etkileyen hamleler yaptık. Hatalarımız da oldu ama hiçbir hatamız Galatasaray adına yaptığımız stratejiyi değiştirmedi, uzaklaştırmadı.

"TAKIM MALİYETİNİ 27 MİLYON EUROYA İNDİRDİK"

Özellikle duyulmayan, duyulması istenmeyen bazı önemli stratejik konular var. Galatasaray'ın mali açıdan bir düzlüğe çıkması, borcunu ödeyen ilk büyük kulüp olması adına ciddi disiplin uygulamaları oldu. Futbol şubesindeki takım maliyeti bunlardan biri. Geldiğimizde 50 milyon euro olan takım maliyetini, bu sezonun başı itibarıyla 27 milyon euroya indirdik. Bu yatırım, Galatasaray'ın geleceği adına pozitiftir. Yüksek maliyetli oyunculardan boşalan noktaları, uygun maliyetli oyuncularla değiştirdiğimiz zaman daha uzun ve sürdürülebilir bir başarı gelecektir.

"KEMERBURGAZ İÇİN TÜM İZİNLERİ ALDIK"

85 milyon TL vadesi geçmiş borç ödedik. Bunların hepsi olağan genel kuruldan 6 ay itibarıyla yapılanlardır. 21 milyon TL vadesi geçmiş borçlardan indirim aldık. Açılan davalarda 16.2 milyon TL indirim alarak uzlaşmaya gittik. Gayrimenkullerimizle ilgili şeffaf biçimde mevcut durumları, yapılması gerekenleri paylaştık. Uzun zamandır süren, bir türlü halledilememiş olan Galatasaray markasının en önemli göstergelerinden biri olan Galatasaray Adası'nı hukuki davaları iyi takip ederek sonuca erdirdik. Galatasaray Adası'nı tekrar ait olduğu gibi Galatasaray Spor Kulübü'ne hiçbir kiracı olmadan üzerinden kazandırdık. Kemerburgaz için tüm izinleri aldık. Yeni gelen yönetim de Kemerburgaz için onayı çıkmış bir arazi bulacaklardır.

"BİZİM ARAZİMİZİN 3 KATI OLAN ARAZİYİ SATIN ALMAK ÜZERE ANLAŞTIK"

Florya, Galatasaray'ın geleceğinin, borçlarını ödeyebilecek, geleceğe dönük işletme sermayesi kazandırabilecek bir proje yaratmak adına Emlak Konut'la, onların özelleştirmeden almış olduğu arazi, yani bizim arazimizin 3 katı olan araziyi satın almak üzere anlaştık.

"ÖN ANLAŞMALARI YAPTIK"

Uzun zamandır boş duran, bir türlü kiralanamamış, içine de ciddi anlamda, 80 milyon TL civarı yatırım yapılması gereken Mecidiyeköy binasında da Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler sonucunda inşaatının yapılması için gerekli kaynağın da yaratılacağı bir şekilde kiralanması için ön anlaşmaları yaptık. Bunlar Galatasaray'ın geleceği için çok çok önemli hamlelerdir.

"GELİR ARTIRARAK, GİDERLERİ DOĞRU YÖNETTİK"

Sportif AŞ'de 25 milyon euroluk ilave gelir yaratttık, geçen senenin aynı 9 ayına göre. 5 milyon euro da maliyetleri azalttık. Kulüp de ilk 6 ay eksi 12 milyon TL olan gelir gider farkını, ikinci 6 ayda artı 12 milyon TL'ye çıkararak orada da ciddi gelir artırarak, giderleri doğru yönettik.

"TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLERİ YÜZDE 10 KADAR AZALTTIK"

Bu kadar kısa vadede Galatasaray'ın toplam yükümlülüklerini yüzde 10 kadar azalttık. Galatasaray'daki mevcut mücadele, bu yapılan doğru işlerin duyulmasını, takdir edilmesini engelledi. Bunun dışında da yaptığımız çok şey var. İnsan Kaynakları departmanını kurduk. Prosedürleri yazdık.

"DİJİTALDE İLAVE 25 MİLYON TL GELİR YARATTIK"

Aslan Kart projesiyle ilgili bağımsız kuruluşa ihale yaptırdık. İhale sonuçlandı. Yeni gelen yönetim, bu ihale için gerekenleri yapabilecek. Dijitalde ilave 25 milyon TL gelir yarattık. GSTV'nin gelirini artıracak çok önemli projeleri tamamlamış, uygulama aşamasına getirmiş bulunmaktayız.

"BİR TAKIM DAVALAR AÇILDI"

Olağan genel kurulda bir sonuç çıktı. Ertesi gün seçimi ilan ettik. Bir takım davalar açıldı. Bu davalara savunmaları da iki başkan adayı, divan başkanı ve o kurula divan başkanlığı yapan Metin Sinan Aslan'la şeffaf bir şekilde yürüttük. Tüm bu süreç sonunda, son gün açılan dava sonucu tekrar seçimimiz ertelendi. İptal oldu daha doğrusu.

"OLAYI BAŞKA TARAFA ÇEKTİLER"

Galatasaray'da bir başkanın sürekli yaşadığı şeyler değil. Ben de ilk defa karşılaştım. Galatasaray'ın geleceği için doğru kararı vermeliydim. Seçim yapacağımı sürekli söyledim. Sonrasında bir oyun başladı. Samimi şekilde götürdüğümüz tüm taraflar, olayı başka tarafa çektiler.

"ÇOK KÖTÜ BİR TOPLANTI OLDU"

Divan Başkanı, ertesi gün bir Divan Kurulu toplantısı ilan etti. Bunun negatif olacağını kendisine ilettim. Bu toplantıda Galatasaray değerlerine hiç uyuşmayan, başkanlık makamına hakaretler edilen, Divan Başkanı'nın hiç uyarmadığı, kesmediği bir toplantı izledik. Çok kötü bir toplantı oldu.

"DEĞERLERİ KAR İÇİN NE KADAR EZEBİLECEKLERİNİ GÖRDÜK"

Elimde Galatasaray Temel Değerler Kitapçığı var. Bu Değerler Kitapçığı çok çok önemli, her şeyden çok önemli. Değerlerden bahseden arkadaşlarımız, kendi amaçları doğrultusunda ne kadar uzaklaşabilecekleri, bu değerleri kısa vadeli kar için ne kadar ezebileceklerini gördük.

"KENDİSİNDEN GALATASARAYLILIK ÖĞRENECEK DEĞİLİM"

Sayın Helvacı, maalesef çok içimi acıtan bir konuşma yaptı. İnsanlar geçmişte söyledikleriyle ne kadar ters düştüklerini bilmiyorlar. Ada sözleşmesiyle ilgili olayın içindedir. Onun üstüne ikinci başkanlığını yaptığı Adnan Polat döneminde, Adnan Polat maskesi takarak 'Hepimiz Adnan Polat'ız' diye ortalarda dolaştıktan sonra Galatasaray Olağan Genel Kurulu'nda başkanı konuşmaya kalkarken ayağa kalkmamış, başkanı eleştirilirken de o eleştirenleri yönetim kurulu masasında oturmaya devam ederek alkışlamış biridir. Kendisinden Galatasaraylılık öğrenecek değilim.

"GALATASARAY'I HİÇ TANIMADIĞINI ÖĞRENDİK"

Metin Öztürk Bey, beni kayyum başkan olmakla itham etmiştir. Galatasaray'ı hiç tanımadığını, hiç bilmediğini öğrendik. Benim iyi niyetimi de suiistimal etmiştir.

"MAĞDURİYET OLMASIN DİYE CEVAP VERMEDİM"

Kendisi bizim daha seçildiğimiz ikinci ayda, Metin Ünlü, Aykutalp Bey, Tuncer Hunca'nın oturduğu masada, şubat ayında ibrasızlık, mart ayında seçim olur demiştir. Dolayısıyla bu ibra mekanizmasını, bu olağan genel kurulu kendi iktidar mücadelesi için oyuncak haline getirmiştir. Galatasaray ayrışmasın, mağduriyet olmasın diye cevap vermedim. Vermedikçe de şunu görüyorum. Bu tür hakaretleri, yalan haberleri devam ettirmeyi kendilerine hak görmeye başladılar. Kendileri Galatasaray'ın buraya gelmesine sebebiyet vermemiş gibi devam ettiler.

"SON ANA KADAR YANIMDA DURDULAR"

Bu kolay bir süreç değil. Aileme ciddi anlamda hakaretler oldu, kızıma, oğluma. Onlar benden daha zor geçtiler. Bu göreve ben aday oldum, onlar olmadı. Onlara da tepkiler geldi. Son ana kadar yanımda durdular.

"BUNLARI UNUTMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Gelelim ailemi işin içine karıştıran Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a. Abdurrahim Bey, nasıl bir kişilik olduğunu şimdi anlatacağım. 16 Nisan 2019'da ibra edilmedikten sonra açtıkları davada 2 kere dilekçede taraflı ve kötü niyetli olmakla suçladığı, yapmadığı bir konuşma üzerinden de genel kurulu manipüle etmekle suçladığı Metin Sinan Aslan'a bizim ibra olmadığımız genel kurulu çok iyi yönettiği için teşekkür etti. Sürekli de konuşuyorlarmış. Metin Sinan Aslan'ın bunları unutmadığını düşünüyorum, ümit ediyorum."