Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Topkapı Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne Katıldı - Son Dakika
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Topkapı Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne Katıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Topkapı Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Özbek, mezun olanlara başarılar diledi ve hayallerinin peşinden koşmalarını tavsiye etti. Özbek, plaket ve çiçek takdiminin ardından mezunlarla fotoğraf çektirdi.

27.06.2024 15:15
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Topkapı Üniveritesi 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Harbiye'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Özbek, Topkapı Üniversitesi'nden mezun olanlara hayatlarında başarılar diledi.

"Ben de sizler gibi 50 yıl önce kendi mezuniyet törenime katılmıştım." diyen Özbek, "Ben de 50 yıl önce hayallerimin peşinden koştum. Bir hayalim de Galatasaray spor kulübün başkanı olmaktı. Hayallerinizin peşinden koşmayı bırakmayın." ifadelerini kullandı.

Konuşması sonrasında Özbek'e plaket ve çiçek takdim edilirken, İstanbul Topkapı Üniveritesi mezunları da Özbek ile fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Topkapı Üniversitesi Mezuniyet Töreni'ne Katıldı - Son Dakika

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