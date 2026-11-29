Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.