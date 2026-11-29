Galatasaray, Beşiktaş deplasmanı öncesi hazırlığını Kemerburgaz'da tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi hazırlığını tamamladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınma ve 8'e 2 pas çalışmasının ardından taktik bölümle sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Kaynak: AA
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