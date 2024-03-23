Galatasaray Çağdaş Faktoring, İzmit Belediyespor\'u mağlup etti

Salon: Kocaeli Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Nihat Çetin, Barış Turgut
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 26, Ivanova 6, Calhoun 7, Ayşe Cora 11, Nared 12, Özge Özışık 2, Ezgi Manlacı, Ferda Yıldız
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 25, McCowan 7, Meltem Yıldızhan 3, Hartley 24, Vanloo 15, Büşra Akbaş 5, Sude Yılmaz, Harrigan 11
1. Periyot: 19-18
Devre: 32-47
3. Periyot: 51-71
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 90-64 yendi.
İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale çıkacağı seride ikinci maç, 25 Mart Pazartesi günü İstanbul'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılacak.
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AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı 3-2 yenerek finale yükseldi. Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yenerek tur atlayan Fenerbahçe Opet ile yarın finalde karşı karşıya gelecek. Kupa Voley'de şampiyonu belirleyecek final karşılaşması Ankara Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Ege Rallisi'nde 12 yıl aradan sonra pistlere dönen ünlü pilot Volkan Işık, virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza anı cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Rallide toplamda 16 araç yarış dışı kaldı.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 26. ve son hafta maçlarıyla normal sezon tamamlandı. Halkbank, Fenerbahçe Paralopara, Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta play-off 1. etap için yarışacak. Play-off 2. etap maçları ise 5 ila 8. sırayı belirleyecek. Bigadiç Belediyespor ve Hatay Büyükşehir Belediyespor küme düştü.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapımı devam eden spor tesislerinde incelemelerde bulundu. Bakan Bak, Marmaris Beldibi Mahallesi'ne yapılacak 2 bin seyirci kapasiteli spor salonu, Gençlik Merkezi, tenis kortu ve futbol sahası alanını gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, su sporları alanında yapılacak yatırımların Marmaris'e ve Türkiye sporuna hizmet edeceğini belirtti.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında Spor Toto, deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyespor'u 41-31 mağlup etti. İlk yarıyı 20-14 önde tamamlayan Spor Toto, müsabakayı 41-31 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.
16 yaşındaki Ada Zehra Anlatıcı, Trisome Oyunları'nda 50 metre kurbağalamada 46.95'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıca, 200 metre karışık kategorisinde gümüş madalya kazandı. Daha önce de 200 metre serbest kategorisinde dünya rekoru kırarak altın madalya almıştı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Bakanlığa ait spor tesislerini inceleyerek, yapılması planlanan projeleri değerlendirdi. Bakan Bak, futbol sahasını inceledi, gençlik merkezi ve kapalı spor salonu hakkında bilgi verdi. Ayrıca su sporları merkezi alanı hakkında da bilgi veren Bakan Bak, Marmaris'in spor kenti olacağını belirtti.
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