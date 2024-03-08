Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor maçında tek değişiklik yaptı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Beşiktaş derbisinin 11'ine göre Çaykur Rizespor maçında tek değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Beşiktaş derbisinin 11'ine göre Rizespor karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk; savunmada Davinson Sanchez'in yerine Berkan Kutlu'ya görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Serge Aurier sakatlıklarından dolayı, Sergio Oliveira da teknik heyet kararıyla kadroda yer almıyor.

Berkan Kutlu stoperde

Galatasaray'da savunmada Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in sakatlıklarından dolayı Victor Nelsson'un partneri Berkan Kutlu oldu. Teknik Direktör Okan Buruk, bu sezon Barış Alper Yılmaz gibi Berkan Kutlu'ya da birçok pozisyonda görev verdi. Rizespor mücadelesinde defansın ortasında oynayan Berkan daha önce de sol bekte forma giymişti.

Hakim Ziyech 16 maç sonra kadroda

Sakatlığını atlatan Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, Rizespor maçının 21 kişilik maç kadrosuna alındı. Son olarak Fenerbahçe derbisinde oynayan Ziyech daha sonra da Afrika Uluslar Kupası'na giden ve burada yaşadığı sakatlığından dolayı da oynayamadı. Rizespor mücadelesiyle 30 yaşındaki futbolcu, 11 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 2 de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 16 maç sonra kadroda yer aldı.

Mauro Icardi'den yeni imaj

Transfer olduğundan bu yana saç stili ile Türkiye'de bir akım başlayan Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi saç imajını değiştirdi. Saçlarını pembeye boyayan Icardi'nin yeni stili dikkat çekti. 31 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yeni saç stiliyle, Wanda Nara ile fotoğraf paylaşarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Galatasaraylı futbolcular, kadın çalışanlara çiçek verdi

Galatasaraylı futbolcular ısınmaya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü olan 'Kadınlarını geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur' pankartıyla çıktı. Ayrıca sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera, Mauro Icardi ile Kerem Aktürkoğlu da Kadınlar Günü dolayısıyla kulübün kadın çalışmalarına çiçek takdim etti.

Sarı-kırmızılılar mücadeleye; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Berkan Kutlu, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Wilfried Zaha, Tete, Hakim Ziyech, Gökdeniz Gürpüz, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Tanguy Ndombele ve Carlos Vinicius bekledi.

Tribünler doldu

Galatasaraylı taraftarlar, Rizespor maçında da takımını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Rams Park tribünlerini doldururken, müsabaka öncesinde yaptığı tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı. Taraftarlar tribünlerde ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısyla 'Yaşamımızın her anına değer katan kadınlarımızın bir gün değil her gün yanındayız' ve 'Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun' pankartları açtı. - İSTANBUL