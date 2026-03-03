Galatasaray Çeyrek Finale Yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geldiği Corendon Alanyaspor'u 2-1'lik skorla yendi ve grup lideri olarak çeyrek finale çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada merkezden gelişen atakta İlkay Gündoğan, ceza sahası içinde topu Ahmed Kutucu'ya bıraktı. Ahmed Kutucu'nun sert vuruşunu savunma uzaklaştırdı.

64. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Lang, topu Sane'ye bıraktı. Sane'nin vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

71. dakikada sol kanattan hareketlenen Eren Elmalı, ceza sahasında topu Nhaga ile buluşturdu. Nhaga'nın sol ayağıyla çektiği şut auta çıktı.

78. dakikada Hdergjonaj'ın sağ kanattan savunma arkasına attığı pası iyi değerlendiren İzzet Çelik, ceza sahasında topu Mounie ile buluşturdu. Mounie'nin köşeye bıraktığı top ağlara gitti. 1-2

89. dakikada merkez orta sahadan topu alan Mounie, ceza sahasına kadar topu taşıdı. Mounie'nin ceza sahası içinden çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Çağdaş Altay, Candaş Elbil, Hüseyin Aylak

Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy (Ümit Akdağ dk. 46), Viana, Aliti, İbrahim Kaya, Makouta (İzzet Çelik dk. 74), Janvier, Enes Keskin (Hadergjonaj dk. 46), Efecan Karaca (Hwang dk. 59), Hagi, Güven Yalçın (Mounie dk. 59),

Yedekler: Mahmut Can Kara, Batuhan Yavuz, Lima, Meschack, Buluthan Bulut

Teknik Direktör: Joao Pereira

Galatasaray: Günay Güvenç, Boey, Kaan Ayhan, Jakobs (Singo dk. 67), Eren Elmalı (Dağhan Kahraman dk. 90), İlkay Gündoğan, Nhaga, Sane (Can Güner dk. 77), Asprilla (Gökdeniz Gürpüz dk. 90), Ahmed Kutucu, Barış Alper Yılmaz (Lang dk. 46)

Yedekler: Arda Yılmaz, Sara, Torreira, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Mounie (dk. 78) (Alanyaspor), Barış Alper Yılmaz (dk. 6 pen.), Nhaga (dk. 29) (Galatasaray) - ANTALYA