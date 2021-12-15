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Galatasaray'da başkan yardımcısı Rezan Epözdemir istifa etti - Son Dakika

Galatasaray'da başkan yardımcısı Rezan Epözdemir istifa etti

15.12.2021 23:36
Galatasaray'da başkan yardımcısı Rezan Epözdemir istifa etti

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, hem kulüp hem de Sportif AŞ'deki görevlerinden istifa etti.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, hem kulüp hem de Sportif AŞ'deki görevlerinden istifa etti.

Youtube yayımlanan bir programa telefonla bağlanan Epözdemir, Galatasaray Kulübündeki başkan yardımcılığı ve Sportif AŞ'deki başkan vekilliği görevlerinden ayrıldığını kaydetti.

Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulu ile derin ilkesel farklılıklar, tutum, yöntem ve yaklaşım farklılıkları olduğunu aktaran Epözdemir, yapılan bazı hataların kendisini istifaya götürdüğünü belirtti.

Epözdemir, 17 Aralık Cuma günü kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyerek istifasının gerekçelerini anlatacak.

Rezan Epözdemir, Galatasaray, Sportif AŞ, İstifa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'da başkan yardımcısı Rezan Epözdemir istifa etti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'da başkan yardımcısı Rezan Epözdemir istifa etti - Son Dakika
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