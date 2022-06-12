Galatasaray'da başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, Arda Turan ile yolları ayırmak istemiyor - Son Dakika
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Galatasaray'da başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, Arda Turan ile yolları ayırmak istemiyor

12.06.2022 14:38

Galatasaray'da 4 yıllık aranın ardından yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek, teknik direktörlük için Fatih Terim'i göreve getirmesi durumunda futbolu bırakma aşamasına gelen Arda Turan'a da "teknik ekibe katıl" diyecek.

Akşam'ın haberine göre, futbola veda etmeye hazırlanan tecrübeli futbolcu Arda Turan'ın, Fatih Terim'in göreve gelmesi halinde teknik ekibinde yer alacağı öğrenildi. Dursun Özbek ve yönetim ekibinin teknik direktör adayları arasında Fatih Terim ve Okan Burak yer alıyor.

2. DURSUN ÖZBEK DÖNEMİ

Galatasaray'da Dursun Özbek ikinci kez başkanlığa seçildi. Eşref Hamamcıoğlu ile kıyasıya bir yarış içerisine giren Özbek, son iki sandıkta öne geçerek seçimi kazandı. Özbek ve ekibi teknik heyeti belirledikten sonra transfer çalışmalarına vakit kaybetmeden başlayacak.

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Dursun Özbek, Galatasaray, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, Arda Turan ile yolları ayırmak istemiyor - Son Dakika


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