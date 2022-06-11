Galatasaray'da başkanlık seçiminde açılan ilk 6 sandık sonucu: Dursun Özbek: 516 - Eşref Hamamcıoğlu: 636 - Son Dakika
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Galatasaray'da başkanlık seçiminde açılan ilk 6 sandık sonucu: Dursun Özbek: 516 - Eşref Hamamcıoğlu: 636

11.06.2022 17:28

SPO Eşref Hamamcıoğlu: 636.

SPO

Galatasaray'da başkanlık seçiminde açılan ilk 6 sandık sonucu: Dursun Özbek: 516 - Eşref Hamamcıoğlu: 636

Galatasaray'da başkanlık seçiminde açılan ilk 6 sandık sonucu: Dursun Özbek: 516 - Eşref Hamamcıoğlu: 636
Galatasaray'da başkanlık seçiminde açılan ilk 6 sandık sonucu: Dursun Özbek: 516 - Eşref Hamamcıoğlu: 636
Galatasaray'da başkanlık seçiminde açılan ilk 6 sandık sonucu: Dursun Özbek: 516 - Eşref Hamamcıoğlu: 636
Galatasaray'da başkanlık seçiminde açılan ilk 6 sandık sonucu: Dursun Özbek: 516 - Eşref Hamamcıoğlu: 636

YORUMLAR
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Galatasaray'da başkanlık seçimi için Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu yarışıyor! İşte ilk 2 sandıktan çıkan sonuçlar Galatasaray'da başkanlık seçimi için Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu yarışıyor! İşte ilk 2 sandıktan çıkan sonuçlar Galatasaray Kulübünün kongresi Galatasaray Kulübünün kongresi
Kaynak: İHA

Eşref Hamamcıoğlu, Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da başkanlık seçiminde açılan ilk 6 sandık sonucu: Dursun Özbek: 516 - Eşref Hamamcıoğlu: 636 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'da başkanlık seçiminde açılan ilk 6 sandık sonucu: Dursun Özbek: 516 - Eşref Hamamcıoğlu: 636 - Son Dakika
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