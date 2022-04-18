Galatasaray'da kongreye doğru - Son Dakika
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Galatasaray'da kongreye doğru

18.04.2022 18:51
Galatasaray'da kongreye doğru

Galatasaray Kulübünde 30 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa adaylığını koyan Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk'ün oy pusulasındaki renkleri belirlendi.

Galatasaray Kulübünde 30 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa adaylığını koyan Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk'ün oy pusulasındaki renkleri belirlendi.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kongrede yarışacak başkan adaylarının oy pusulasındaki renklerinin kura çekimi Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Eşref Hamamcıoğlu'nu temsilen Ahmet Bağlıca kura çekiminde hazır bulundu.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'ın yaptığı bilgilendirme sonrasında başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu arasında renk seçimine gidildi.

Gerçekleştirilen kura çekimine göre, seçime Metin Öztürk kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu ise sarı renkli oy pusulasıyla girecek.

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Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, Galatasaray, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'da kongreye doğru - Son Dakika


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