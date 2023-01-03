Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak. Şampiyonluk yarışındaki sarı-kırmızılılara kritik maç öncesi yıldız futbolcusundan kötü haber geldi.
Galatasaray'da Lucas Torreira, sarı-kırmızılıların Ankaragücü ile oynadığı maçın kadrosundan çıkarıldı. Uruguaylı yıldızın ailevi sebeplerden ötürü ülkesine gittiği ve bu sebeple takımının yanında olamayacağı ifade edildi.
Sivasspor karşılaşmasında da cezası nedeniyle forma giyemeyen Lucas Torreira böylece üst üste 2. maçını kaçırmış olacak. Uruguaylı futbolcu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 1 asist yapma başarısı gösterdi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da şaşırtan gelişme! Kadrodan çıkarılan yıldız futbolcu ülkesine gitti - Son Dakika