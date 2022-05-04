Galatasaray'da Torrent'e yol göründü iddiası: Takım Hakan Balta'ya emanet edilecek - Son Dakika

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in ardından göreve getirdiği Domenec Torrent ile yolları ayırmaya hazırlandığı öğrenildi. Katalan çalıştırıcı yerine ise sezonun geri kalanında Hakan Balta'nın görev yapması bekleniyor.

Hakan Balta

HAKAN BALTA TAKIMI DEVRALABİLİR

Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray yönetimi, çıktığı 17 maçın 8'inden sahadan yenilgiyle ayrılan Domenec Torrent ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Seneye takımın başında düşünülmeyen Katalan hocayla kısa sıra süre sonra masaya oturacak yönetim, Torrent'ten son bir rapor isteyecek. Bilindiği üzere, basında yer alan haberlere göre Torrent ile yolların ayrılacağı ve ligin geri kalanında takımı kulüp antrenörü Hakan Balta'nın çalıştıracağı iddia edilmişti.