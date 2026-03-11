Galatasaray'dan Liverpool'a 2. Zafer

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool gibi büyük bir takımı bu sene 2. kez yenmenin çok gurur verici olduğunu belirterek, ilk maçtaki galibiyetin de şans olmadığını gösterdiklerini vurguladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray evinde karşılaştığı İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk sözlerine vefat eden Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak için başsağlığı dileyerek başladı.

Önemli bir geceyi geride bıraktıklarını söyleyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Rakibimiz Avrupa'nın önemli takımlarından biri. Şampiyonlar Ligi'nde rakibimize karşı daha önce 1 maç kazanmıştık ama bu maçın daha farklı hikayesi vardı. Son 16'dayız. Burada rakibimizin nasıl maça başlaması ve devam edeceği çok önemliydi. Çok iyi başlamasak da attığımız gol pozitif anlamda bize çevirdi. Güzel maç oldu. Çok pozisyon oldu. İlk 15 dakika rakibi karşılaşmakta sıkıntı yaşadık. Türk futbolu için önemli ve değerli. Ülke futbolu için değerli. Bu kadar büyük bir takımı bu sene 2. kez yenmek bizim için çok gurur verici. Oyuncularıma teşekkür ederim. Bugün inanılmaz atmosferi oluşturan taraftarımıza da teşekkür ederim. Keşke deplasmanda da yanımızda olabilselerdi. Biz onlar için orada en iyisini yapmaya çalışacağız, hiç merak etmesinler" diye konuştu.

"İlk galibiyetin şans olmadığını gösterdik"

Galatasaray'ın ön alan baskıları iyi yapan bir takım olduğunu belirten 52 yaşındaki teknik adam, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün Sara ve Osimhen'den başlayan ön alandaki kapatmalar, kaleciye ve stoperlere baskıya gitmeleri önemliydi. Oyunun başında rakibimiz daha çok kaleciyle uzun top oynadı, onu da Jakobs ile kapatmaya çalıştık. Genel olarak İyi savunma yaptık. Top bizdeyken de iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Girdiğimiz gol pozisyonlarında bence ikinci golü bulabilirdik. Erken golü bulduktan sonra maçın sonuna kadar eşit bir oyun ortaya koyduğumuzu olduğu düşünüyorum. İlk galibiyetin de şans olmadığını gösterdik. Anfield'da çok önemli bir atmosfer. Rakibimizin iç sahadaki performansları değişse de bu maça özellikle hazırlanacaklardır. Bir avantajımız; biz 3 gün önce 10 kişi Beşiktaş derbisini oynadık. Hafif üzerimizde yorgunluğu vardı. Şimdi rakibimiz bizim maçtan 3 gün önce Tottenham ile oynayacak. Bu anlamda bir avantajımız olabilir."

"Her takımı yenebileceğimize inanıyoruz"

Son 16 turundaki her takımın güçlü olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Rakibimiz bu turun favorisi olsa da biz de Juventus'a karşı ilk maçta inandığımızda, taraftarımızla oyunumuzu bütünleştirdiğimizde bunu gösterdik. Çok iyi kadroya sahibiz. Bence bugün rakibimizle doğru bir şekilde baş ettik. Bazen rakibinizin gol atma zorunda olması size şanslar oluşturabilir. Gol atarak başlarsak rakibin o baskısını, seyircisiyle kuracağı oyunu üstesinden gelebiliriz. Çok önemli oyunculara sahipler. Çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Her takımı yenebileceğimize inanıyoruz. Orada da bunu göstermeye çalışacağız. Öz güvenli olmak gerekiyor. Öz güvenli olmazsak bunu Juventus maçında yaşadık. Juventus maçı tecrübe oldu. 1-0'lık skor maçın ortada olduğunu gösteriyor. Futbolun içerisinde her şey var" değerlendirmesinde bulundu.

"Sanchez'e gösterilen sarı kart yanlıştı"

Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez'in gördüğü sarı kartın yanlış olduğunu söyleyen Buruk, "Neden gösterdiğini anlayamadık. Herhalde hiç kimseye sarı kart göstermedi, bir tane sarı kart göstereyim diye düşündü. Bir oyuncum cezalı duruma düştü. Stoperde kimle oynayacağımıza düşünüp, karar vereceğiz. Eksik olmasak Singo'yu birçok yerde kullanma şansımız oluyordu. Önemli bir gece yaşadık. En az hasarla atlatmamız gecenin güzel yanlarından biriydi" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL