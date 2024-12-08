Galatasaray Deplasmanda Kazandı

Spor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-2 yenen Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkardı.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda yapılan maça baskılı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 16. dakikada Metehan Baltacı'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Müsabakanın 25. dakikasında eski futbolcusu Garry Rodrigues'in attığı golle 1-0 geri düşen Galatasaray, etkili futbolunu sürdürdü. Maçın 36. dakikasında Yunus Akgün ile beraberliği sağlayan "Cimbom", 45+9. dakikada ise Victor Osimhen'in penaltıdan bulduğu golle devre arasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Galatasaray, 53. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle farkı 2'ye (1-3) çıkardı. Sivasspor, 90+1. dakikada Bekir Turaç Böke'nin golüyle umutlansa da maç Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Süper Lig'in tek namağlup takımı olan Galatasaray, 14. maçında 12. galibiyetini aldı. İki de beraberliği bulunan sarı-kırmızılılar, puanını 38'e taşıdı.

En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinde mağlup olduğu haftada hata yapmayan "Cimbom", zirvede puan farkını 6'ya çıkardı.

Sivasspor ise bu sezon 7. kez mağlup olarak 18 puanda kaldı.

Son 3 maçta geri düşmesine rağmen yenilmedi

Galatasaray, çıktığı son 3 resmi maçta ilk golü yemesine rağmen mağlup olmadı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki AZ Alkmaar deplasmanında 1-0 geri düşen sarı-kırmızılı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Ardından Süper Lig'in 14. haftasında sahasında ikas Eyüpspor karşılaşan Galatasaray, yine ilk golü yedi. Müsabakada 2-1 öne geçen "Cimbom", üstünlüğünü koruyamadı ve 2-2'lik skorla beraberliğe razı oldu.

Son olarak Sivasspor maçında 1-0 geri düşen Galatasaray, eksik olmasına rağmen geri dönerek rakibini 3-2 mağlup etti.

Deplasmanda kazanma serisini 15 maç

Galatasaray, Süper Lig'de dış sahadaki son 15 maçını kazandı.

Deplasmandaki son puan kaybını geçen sezonun 16. haftasında Sivasspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 9 dış saha maçını kazandı. Galatasaray, bu sezon da rakip sahadaki 6. maçı galibiyetle tamamlayarak toplamda 15 maçlık seri yakaladı.

Süper Lig tarihinin dış sahada en uzun kazanma serisini elinde bulunduran Okan Buruk'un öğrencileri, Sivas deplasmanından da 3 puanla dönerek kendi rekorunu bir adım ileri taşıdı.

Son 17 resmi maçta yenilmedi

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 17 maçta mağlup olmadı.

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 17 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

İki maç sonra galip geldi

Galatasaray, 2 maçlık kazanamama serisini Sivasspor maçıyla sonlandırdı.

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup ünvanıyla yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor karşılaşması öncesindeki 2 resmi maçından beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 1-1, Süper Lig'in 14. haftasında ise sahasında ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Deplasmanda Net Global Sivasspor'u mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, beraberlik serisini bitirdi.

Osimhen 10 gole ulaştı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, resmi maçlardaki gol sayısını 10'a yükseltti.

Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan yıldız futbolcu, çıktığı son 10 resmi maçın 7'sinde fileleri havalandırdı.

Sivasspor müsabakasıyla Süper Lig'deki 9. maçına çıkan Osimhen, 7. kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maçta 3 golü bulunan 25 yaşındaki santrfor, toplamda 10 gole imza attı.

Barış Alper üst üste ikinci maçta gol attı

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de üst üste 2 maçta fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekibin en golcü oyuncularından olan Barış Alper, 14. haftadaki Eyüpspor maçının ardından Sivasspor mücadelesini de boş geçmedi. Ligde 6 gole ulaşan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplamda 7 kez gol sevinci yaşadı.

Maçın uzatma bölümünde Rey Manaj'ın sert müdahalesiyle ayak bileğinden sakatlanan Barış Alper, sahayı sedyeyle terk etti.

Yunus Akgün, ligdeki gol orucunu bozdu

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezonki en etkili oyuncularından olan Yunus Akgün, Süper Lig'de 5 maç sonra gol attı.

Sivasspor mücadelesine kadar Süper Lig'de 2, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 olmak üzere 6 kez tabelayı değiştiren Yunus, Sivasspor karşısında takımının ilk golü kaydetti.

Ligde son olarak 8. haftadaki Corendon Alanyaspor müsabakasında gol sevinci yaşayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 5 maçlık gol hasretini sonlandırdı. Yunus, Süper Lig'de 3, toplamda da 7 gole ulaştı.

VAR müdahalesiyle 15. dakikada kırmızı kart gördü

Galatasaray, maçın büyük bölümünde 1 kişi eksik mücadele etti.

Sarı-kırmızı ekipte Metehan Baltacı'nın ceza sahası ön çizgisinin gerisinde Rey Manaj ile girdiği ikili mücadelede topa elle müdahale etti. Maçın hakemi Turgut Doman, pozisyonun dışarıda olduğu gerekçesiyle Sivasspor lehine frikik verdi ve Metehan'a sarı kart gösterdi.

Video Yardımcı Hakem (VAR) Alper Çetin'in uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Doman, bariz gol pozisyonunu engellediği gerekçesiyle Metehan'ı 15. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.

Maçın 25. dakikasında 1-0 geri düşen Galatasaray, 1 kişi eksik olmasına rağmen geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2 galip ayrıldı.