UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu play-off maçları tamamlandı. Rövanş maçlarının ardından son 16 bileti alan takımlar netlik kazandı.
Galatasaray, AZ Alkmaar'la 2-2 berabere kaldı ve Avrupa'ya veda etti. Fenerbahçe ise 3-0 kazandığı ilk maçın ardından deplasmanda Anderlecht'le berabere kalarak tur atladı. Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.
İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum;
1. İngiltere | 97.446
2. İtalya | 85.981
3. İspanya | 80.846
4. Almanya | 77.535
5. Fransa | 64.950
6. Hollanda | 59.900
7. Portekiz | 55.816
8. Belçika | 49.400
9. Çekya | 41.450
10. Türkiye | 40.100
Son Dakika › Spor › Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum - Son Dakika
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