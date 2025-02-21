Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum - Son Dakika
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Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum

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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu play-off maçlarının tamamlanmasıyla UEFA ülke puanı güncellendi. Galatasaray, AZ Alkmaar'la 2-2 berabere kalarak Avrupa'ya veda etti. Fenerbahçe ise Anderlecht'le berabere kalarak tur atladı. İngiltere, İtalya ve İspanya sıralamanın ilk üç sırasında yer alırken, Türkiye 10. sırada yer aldı. İşte güncel puan durumu...

21.02.2025 08:40
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu play-off maçları tamamlandı. Rövanş maçlarının ardından son 16 bileti alan takımlar netlik kazandı.

GALATASARAY ELENDİ, FENERBAHÇE TURLADI

Galatasaray, AZ Alkmaar'la 2-2 berabere kaldı ve Avrupa'ya veda etti. Fenerbahçe ise 3-0 kazandığı ilk maçın ardından deplasmanda Anderlecht'le berabere kalarak tur atladı. Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.

İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum;

1. İngiltere | 97.446

2. İtalya | 85.981

3. İspanya | 80.846

4. Almanya | 77.535

5. Fransa | 64.950

6. Hollanda | 59.900

7. Portekiz | 55.816

8. Belçika | 49.400

9. Çekya | 41.450

10. Türkiye | 40.100

Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum

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Son Dakika Spor Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Hakan Kosar:
    kuş sürüsüne bak hele bu sezon hala galatasarayin kazandığı ülke puanı en fazla olan takım, ama cahiller uçmuş gelmiş yine fener sayesinde diye Allah akıl fikir versin 8 113 Yanıtla
  • Ismail Aktas:
    Fener…Alkmar a yenilince çok gülmüşlerdi, eee… 80 3 Yanıtla
  • Ali Veli:
    Avrupa fâtihiymiş 75 8 Yanıtla
  • Emin Erol:
    fenerbahçe sayesinde hep 71 9 Yanıtla
  • Selcuk Aydin:
    Ülke puanını yükselten yukarıya çeken avrupanın istikrarlı takımı fenerbahçe dir 47 1 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    Türkiye'de son şampiyon olmuş takımın Avrupa'da futbol oynadığı oyna bakalım tam bir rezalet demek ki Türkiye'de konuşarak oyun oynanıyor bir Trabzonsporlu olarak Fenerbahçe biraz iyi Avrupa'da gerisi rezalet 43 0 Yanıtla
  • LEVENT ÖĞÜÇBİLEK:
    cinconun hepmi bu ülkeye zararı olur ?????????? 29 1 Yanıtla
  • Ertanali Kamilen:
    10uncu sıra gene iyi bu futbolla… 20 0 Yanıtla
  • cetin alibek:
    boşverin puanı pazar günü derbi önemli 2 16 Yanıtla
  • Soner Uzun:
    Yanlış. Maçkolik'e göre Çekya : 43.900 Türkiye : 43.300 13 0 Yanıtla
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