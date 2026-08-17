Galatasaray, Erzurumspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Galatasaray, Erzurumspor Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Erzurumspor Maçına Hazırlanıyor
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Galatasaray, Erzurumspor FK ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor.

GALATASARAY, Süper Lig'in 2'nci haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, salonda kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Geçiş ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: DHA

Erzurumspor Kulübü, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Erzurumspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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