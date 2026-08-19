Galatasaray Erzurumspor Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray, Erzurumspor ile deplasmanda yapacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor.
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 21 Ağustos Cuma günü Erzurumspor FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 topa sahip olma organizasyonuyla devam eden antrenman, savunma ve hücum çalışmalarıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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