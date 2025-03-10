Galatasaray Farkı 7'ye Çıkardı - Son Dakika
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Galatasaray Farkı 7'ye Çıkardı

Süper Lig 27. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'u mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

10.03.2025 23:36
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 9 maçta da beraberlik çıkmazken, 17 takım gol sevinci yaşadı. Galatasaray, Alanyaspor'u mağlup ederek Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada puan farkını 7'ye yükseltti.

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta bugün Beşiktaş - Gaziantep FK müsabakasıyla tamamlandı. Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada oynanan 9 müsabakada toplam 29 gol atıldı. 6 ev sahibinin 3 puan aldığı haftada, 3 deplasman takımı gülen taraf oldu. Lider Galatasaray, konuk olduğu Alanyaspor'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar puanını 68'e yükseltti. Trabzonspor, küme düşmeme mücadelesi veren Hatayspor'a 2-1 yenildi ve haftanın en dikkat çeken sonuçlarından biri oldu. Ligde 3.'lük yarışında olan Samsunspor, Adana Demirspor'u mağlup ederek evindeki 8. galibiyeti aldı ve puanını 50'ye yükseltti. Beşiktaş'ın sahasında Gaziantep FK'ya kaybetmesiyle iki takım arasındaki puan farkı 6'ya çıktı.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Bodrum FK - Kasımpaşa: 1-0

Kayserispor - Başakşehir: 3-1

Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 2-1

Trabzonspor - Hatayspor: 1-2

Sivasspor - Göztepe: 3-1

Eyüpspor - Konyaspor: 2-1

Samsunspor - Adana Demirspor: 3-2

Alanyaspor - Galatasaray: 1-2

Beşiktaş - Gaziantep FK: 1-2 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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