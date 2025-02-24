Galatasaray - Fenerbahçe: İlk Yarısında Golsüz Eşitlik - Son Dakika
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Galatasaray - Fenerbahçe: İlk Yarısında Golsüz Eşitlik

Süper Lig'deki derbide Galatasaray ve Fenerbahçe ilk yarıyı 0-0 berabere tamamladı.

24.02.2025 22:00
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- Trendyol Süper Lig: Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sol kanattan Kostic'in içeriye çevirdiği topa Sanchez müdahale etti. Lemina, kafayla seken meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isterken top En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

40. dakikada sol kanatta topla buluşan Kostic'in ceza sahasına gönderdiği ortada En-Nesyri'nin penaltı noktasının ilerisinden yaptığı kafa vuruşu yandan auta gitti.

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic

Galatasaray: Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Toreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Yusuf Demir

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, Duan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri

Yedekler: Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Sofyan Amrabat, Anderson Talisca

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Sarı kart: Victor Osimhen (Galatasaray)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray - Fenerbahçe: İlk Yarısında Golsüz Eşitlik - Son Dakika

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