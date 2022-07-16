Galatasaray'ın elinden Okay Yokuşlu da kaçtı! İngiliz ekibiyle anlaştı

La Liga ekiplerinden Celta Vigo forması giyen 28 yaşındaki orta saha Okay Yokuşlu, takımdan ayrıldı. Milli futbolcu eski kulübüne geri döndü.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre,Okay Yokuşlu'nun, 2020/21 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak formasını giydiği Championship ekibi West Bromwich Albion ile anlaşma sağladığı kaydedildi. Okay, geçen sezon Celta Vigo'da 20 maçta forma giydi. Gol ve asist kaydedemedi.
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