Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu
Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu

Galatasaray\'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu
27.02.2026 16:13
Galatasaray\'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu
Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini gören Uğur Karakullukçu, canlı yayında heyecanla su içerek orucunu bozdu; o anlar kısa sürede viral oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde Galatasaray'ın Liverpool ile eşleşmesi, canlı yayında ilginç anlara sahne oldu.

"GALATASARAY'IN LIVERPOOL İLE EŞLEŞTİĞİNİ GÖRÜNCE…"

Kura çekimini takip eden spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, eşleşmenin Liverpool olduğunun açıklanmasının ardından büyük bir şaşkınlık yaşadı. O anki refleksle masadaki sudan bir yudum alan Karakullukçu'nun, Ramazan ayında oruçlu olduğu ve heyecanla orucunu bozduğu görüldü. Kısa süre içinde sosyal medyada yayılan görüntüler, çok sayıda yorum aldı.

    Yorumlar (10)

  • 2252 2252:
    biz inandık oruç olduğuna 29 0 Yanıtla
  • Mustafa Bulut Mustafa Bulut:
    madem ki niyetli su bardağı neden önünde duruyor zaten yarsını önceden içmiş bile ucuz senaryo 24 2 Yanıtla
  • stanciu george stanciu george:
    islam dinini bilmediği nasıl belli 20 2 Yanıtla
  • Kaan Yıldız Kaan Yıldız:
    suyum az kalmış diyo, belliki oruçlu değil içmiş suyu daha önceden 17 1 Yanıtla
  • cihan celik cihan celik:
    oruc tuttugu falan yok..oruclu adamin onunde bardak suyun ne isi var 3 0 Yanıtla
