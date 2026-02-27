Galatasaray\'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde Galatasaray'ın Liverpool ile eşleşmesi, canlı yayında ilginç anlara sahne oldu.
Kura çekimini takip eden spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, eşleşmenin Liverpool olduğunun açıklanmasının ardından büyük bir şaşkınlık yaşadı. O anki refleksle masadaki sudan bir yudum alan Karakullukçu'nun, Ramazan ayında oruçlu olduğu ve heyecanla orucunu bozduğu görüldü. Kısa süre içinde sosyal medyada yayılan görüntüler, çok sayıda yorum aldı.
