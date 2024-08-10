Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi: 'Gol atıp şampiyon olmak istiyorum' - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi: 'Gol atıp şampiyon olmak istiyorum'

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, bu sezon elinden geldiğince gol atıp takımıyla şampiyon olmak istediğini söyledi. İlk Süper Lig maçında gol atan Batshuayi, kendini geliştirip daha güzel galibiyetler alacaklarını belirtti.

10.08.2024 00:42
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Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, bu sezon elinden geldiğince gol atıp takımıyla şampiyon olmak istediğini söyledi.

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk maçında Galatasaray, konuk ettiği Hatayspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 80. dakikada penaltıdan Mauro Icardi ve 90. dakikada yeni transfer Michy Batshuayi kaydetti. Galatasaray formasıyla ilk Süper Lig maçında golünü atan Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Kendimizi geliştirip, sezon içinde çok daha güzel galibiyetler alacağız"

İlk Süper Lig maçında golle tanıştığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Batshuayi, "Çok mutluyum. Sahaya ilk girişim, ilk golüm ve ilk kazandığımız maç. Bundan dolayı çok mutluyum. Özellikle bunu taraftarlarımızın önünde yapmış olmaktan da çok mutluyum. Bugün izlediğimiz Galatasaray, en iyisi değildi. Ancak üzerine çalışıp, kendimizi geliştirip, sezon içinde çok daha güzel galibiyetler alacağız" ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'daki hedefinin çok gol atıp şampiyonluk yaşamak olduğunu vurguladı.

"Bir forvet olarak sahaya girer, işimi yapar ve gol atarım"

Geçen sezon Fenerbahçe'de oyuna sonradan dahil olduğu maçlarda kaydettiği kritik gollerle takımını sırtladığı hatırlatılan Batshuayi, "Fenerbahçe'de oyuna sonradan da girsem, ilk 11'de de başlasam her zaman golümü attım. Michy Batshuayi'nin görevi bu. Bir forvet olarak sahaya girer, işimi yapar ve gol atarım" şeklinde konuştu.

"Icardi, Mertens gibi zeki bir oyuncu"

Takıma adaptasyon sürecini çok çabuk atlattığını ve Mauro Icardi ile iyi bir uyum yakaladıklarını aktaran Belçikalı futbolcu, "Birbirimizle uyumumuz kolay oluyor. Penaltı oldu, Icardi topu bana vermeye çalıştı. Kendisi Mertens gibi zeki bir oyuncu. Dolayısıyla da çok fazla maç oynamamıza gerek yok. Yanınızda zeki bir oyuncu olduğu zaman hızlıca adaptasyon sağlayabiliyorsunuz" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi: 'Gol atıp şampiyon olmak istiyorum' - Son Dakika

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