Galatasaray genç kalecisinin sözleşmesini uzatıp Fatih Karagümrük'e kiraladı - Son Dakika
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Galatasaray genç kalecisinin sözleşmesini uzatıp Fatih Karagümrük'e kiraladı

09.08.2022 21:41
Galatasaray genç kalecisinin sözleşmesini uzatıp Fatih Karagümrük'e kiraladı

Batuhan Şen'in sözleşmesini 4 yıl daha uzatan Galatasaray, genç file bekçisini Fatih Karagümrük'e kiraladı. Batuhan, 2022-2023 sezonunda Fatih Karagümrük'te forma giyecek.

23 yaşındaki kaleci Batuhan Şen, sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesini 4 yıl daha uzattı. Galatasaray, sözleşme detayı ile ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen'in sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

FATİH KARAGÜMRÜK'E KİRALANDI

Batuhan Şen, 2022-2023 sezonunda 1 yıl kiralık olarak Fatih Karagümrük forması giyeceği açıklandı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Karagümrük'e hoş geldin Batuhan Şen. Galatasaray'dan 23 yaşındaki kaleci Batuhan Şen'i kiralık olarak kadromuza kattık. Çeşitli yaş kategorilerinde 28 kez A Milli Takım forması giyen başarılı kaleci, kariyerinde Menemenspor ve Hekimoğlu takımlarında da forma giydi. Yeni sezonda Karagümrük forması giyecek Batuhan Şen'e hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray genç kalecisinin sözleşmesini uzatıp Fatih Karagümrük'e kiraladı
Galatasaray genç kalecisinin sözleşmesini uzatıp Fatih Karagümrük'e kiraladı
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Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Galatasaray, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray genç kalecisinin sözleşmesini uzatıp Fatih Karagümrük'e kiraladı - Son Dakika

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