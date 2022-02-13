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Galatasaray maçı sonrası Hikmet Karaman isyan bayrağını açtı: Finalde de Brezilya'yı verselerdi - Son Dakika

Galatasaray maçı sonrası Hikmet Karaman isyan bayrağını açtı: Finalde de Brezilya'yı verselerdi

13.02.2022 12:41

Galatasaray'la 1-1 berabere kalan Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Ziraat Türkiye Kupası kura çekimini değerlendiren Karaman, "Neden içeride oynamadığımızı düşünüyorum. Fenerbahçe ile kupada deplasman maçı yaptık. Beşiktaş maçı da deplasmanda olacak. Sonraki rakip Trabzonspor, finalde de Brezilya'yı verselerdi." dedi.

Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Kayserispor'da Hikmet Karaman karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki kura şanslarına isyan etti.

"NEDEN İÇERİDE OYNAMADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Türkiye Kupası'nda eşleştikleri Beşiktaş'la deplasmanda oynayacaklarını belirten Karaman, "Neden içeride oynamadığımızı düşünüyorum. Fenerbahçe ile kupada deplasman maçı yaptık. Beşiktaş maçı da deplasmanda olacak. Sonraki rakip Trabzonspor, finalde de Brezilya'yı verselerdi." ifadelerini kullandı.

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Hikmet Karaman, Türkiye Kupası, Brezilya, Karaman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray maçı sonrası Hikmet Karaman isyan bayrağını açtı: Finalde de Brezilya'yı verselerdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray maçı sonrası Hikmet Karaman isyan bayrağını açtı: Finalde de Brezilya'yı verselerdi - Son Dakika
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