Galatasaray MCT Technic, Avrupa'da sezonu yarın Cibona Zagreb deplasmanında açıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray MCT Technic, Avrupa'da sezonu yarın Cibona Zagreb deplasmanında açıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray MCT Technic, Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Cibona Zagreb ile karşılaşacak. Zagreb'deki Drazen Petrovic Basketbol Merkezi'nde TSİ 19.00'da başlayacak maçta sarı-kırmızılılar, galibiyet hedefliyor.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında yarın deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Cibona Zagreb ile karşılaşacak.

Başkent Zagreb'deki Drazen Petrovic Basketbol Merkezi'nde yapılacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni sezonunda çıktığı 2 maçın 1'ini kazanabilen sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da sezonu Hırvatistan'da açacak. Güçlenen kadrosula sezona kupa hedefiyle giren Galatasaray, ilk maçtan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Kaynak: AA
Drazen PetrovicCibona ZagrebGalatasaraySporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Akın Gürlek’in yerine geçecek“ denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu "Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu
UEFA Uluslar Ligi’nde gecenin sonuçları Portekiz 4’te 4 yaptı UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı
Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim Montella ateşe benzin döktü: İsteyen beğenmesin, başaran tek benim
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler 50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
Yasin Kol, adliyeye sevk edildi Yasin Kol, adliyeye sevk edildi
41. kattan atlayarak canına kıydı Geride yürek burkan mesajlar kaldı 41. kattan atlayarak canına kıydı! Geride yürek burkan mesajlar kaldı
11:10
Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu Herkes onu konuşuyor
Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu! Herkes onu konuşuyor
11:02
Savunma sanayisinde tarihi imza 51 yıllık rekor kırıldı
Savunma sanayisinde tarihi imza! 51 yıllık rekor kırıldı
10:45
Germencik’te baba katili hükümlü yakalandı Cezaevi izninde babasını bıçakla öldürmüş
Germencik'te baba katili hükümlü yakalandı! Cezaevi izninde babasını bıçakla öldürmüş
10:31
İspanya sandığa gidiyor Sanchez parlamentoyu feshetti
İspanya sandığa gidiyor! Sanchez parlamentoyu feshetti
10:25
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu Arda’yı yalnız bırakmışlar
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu! Arda'yı yalnız bırakmışlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 11:17:51. #.0.2#
SON DAKİKA: Galatasaray MCT Technic, Avrupa'da sezonu yarın Cibona Zagreb deplasmanında açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei