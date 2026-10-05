Galatasaray MCT Technic, Avrupa'da sezonu yarın Cibona Zagreb deplasmanında açıyor

Galatasaray MCT Technic, Avrupa'da sezonu yarın Cibona Zagreb deplasmanında açıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray MCT Technic, Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Cibona Zagreb ile karşılaşacak. Zagreb'deki Drazen Petrovic Basketbol Merkezi'nde TSİ 19.00'da başlayacak maçta sarı-kırmızılılar, galibiyet hedefliyor.
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında yarın deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Cibona Zagreb ile karşılaşacak.
Başkent Zagreb'deki Drazen Petrovic Basketbol Merkezi'nde yapılacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni sezonunda çıktığı 2 maçın 1'ini kazanabilen sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da sezonu Hırvatistan'da açacak. Güçlenen kadrosula sezona kupa hedefiyle giren Galatasaray, ilk maçtan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
Kaynak: AA
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