Galatasaray Nef'te DeVaughn Akoon-Purcell sezonu kapattı - Son Dakika
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Galatasaray Nef'te DeVaughn Akoon-Purcell sezonu kapattı

23.03.2022 23:36
Galatasaray Nef'te DeVaughn Akoon-Purcell sezonu kapattı

FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Grubu'nda Galatasaray Nef'in bu akşam MHP Riesen Ludwigsburg oynadığı maçta aşil tendonunda kopma meydana gelen oyuncu DeVaughn Akoon-Purcell sezonu sezonu kapattı.

FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Grubu'nda Galatasaray Nef'in bu akşam MHP Riesen Ludwigsburg oynadığı maçta aşil tendonunda kopma meydana gelen oyuncu DeVaughn Akoon-Purcell sezonu sezonu kapattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu akşam oynanan MHP Riesen Ludwigsburg karşılaşmasında aşil tendonunda kopma meydana gelen oyuncumuz DeVaughn Akoon-Purcell sezonu kapatmıştır. Cuma günü sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler'de ameliyat olacak sporcumuza geçmiş olsun diyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşarak sahalara dönmesini diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray Nef'te DeVaughn Akoon-Purcell sezonu kapattı - Son Dakika


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