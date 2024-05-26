Galatasaray Şampiyonluğunu Kars'ta Kutladı - Son Dakika
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Galatasaray Şampiyonluğunu Kars'ta Kutladı

Galatasaray Şampiyonluğunu Kars\'ta Kutladı

Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor'u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Kars'ta sokaklara döküldü. Bazı taraftarlar ise tabutla Fenerbahçeli sporcuları taşıdı. Şampiyonluk sevinci yaşayan taraftarlar arasında yaşanan balkon çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

26.05.2024 22:31
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Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor'u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Kars'ta sokaklara döküldü. Bazı taraftarlar ise tabutla Fenerbahçeli sporcuları taşıdı. Sırtladıkları tabuta Fenerbahçeli yönetici ve sporcuların resimlerini yapıştıran Galatasaraylı taraftarlar, caddelerde bir süre tabutla tur atarak şampiyonluk çığlıkları attı.

Kars'ta Faikbey Caddesi üzerinde bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerine bayrakları ve meşalelerini alarak At Heykeli önünde şampiyonluğu doyasıya eğlenerek kutladı. Bazı taraftalar ise araçlarıyla konvoy yaparak şampiyonluğun tadını çıkardı.

Öte yandan güvenlik güçleri, herhangi bir taşkınlık çıkmaması için kent merkezinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kars'ta Galatasaray karşılaşmasının sona ermesiyle birlikte bir kafenin balkonuna çıkan 3 kişinin şampiyonluk sevinci kursağında kaldı. Kafenin balkonun çökmesiyle yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Ayakta tedavileri yapılan 3 kişinin taburcu edildiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı taraftarların şampiyonluk sevinci geç saatlere kadar devam etti. Taraftarlar daha sonra sessizce dağıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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