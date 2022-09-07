Galatasaray'ın Juan Mata'yı kadrosuna katması an meselesi

Galatasaray, serbest statüde bulunan Juan Mata'yı kadrosuna katmaya çok yakın.

Transfer döneminin kapanmasına çok az bir süre kala Galatasaray'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen ve Milot Rashica'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, son olarak Manchester United forması giyen Juan Mata ile de anlaşmaya çok yakın. 34 yaşındaki İspanyol futbolcu, sarı-kırmızılı ekipten 8 milyon Pound yıllık ücret talep etti. Erden Timur'un pazarlıklarının ardından Mata, talep ettiği yıllık ücreti 2 milyon Euro'nun altına indirdi. Sarı-kırmızılı ekibin bu transferi de yarın açıklaması bekleniyor.