Galatasaray, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Öte yandan sol arka alt adale grubunda ağrı hisseden Fredrik Midtsjö 'nün bugün yapılan MR tetkiklerinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildi ve tedavisine başlandı. Leo Dubois ise tedavisinin ardından takımdan ayrı koşu çalışmaları yaptı.

Kaynak: İHA

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