Galatasaray Sutopu Takımı LEN Challenger Cup'ta şampiyon oldu - Son Dakika
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Galatasaray Sutopu Takımı LEN Challenger Cup'ta şampiyon oldu

Galatasaray Sutopu Takımı LEN Challenger Cup\'ta şampiyon oldu

Galatasaray Sutopu Takımı, LEN Challenger Cup final etabı ikinci maçında Slovenya ekibi AVK Triglav Kranj'ı 19-13 yenerek namağlup şampiyon oldu. İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmadan 14-6 galip ayrılan Galatasaray, ikinci maçı da 19-13 kazanarak LEN Challenger Cup'ta şampiyonluğa ulaştı.

27.04.2024 22:44
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Galatasaray Sutopu Takımı, LEN Challenger Cup final etabı ikinci maçında Slovenya ekibi AVK Triglav Kranj'ı 19-13 yenerek namağlup şampiyon oldu.

İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmadan 14-6 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçen Galatasaray, ikinci maçı da 19-13 kazandı ve LEN Challenger Cup'ta şampiyonluğa ulaştı. LEN Challenger Cup C Grubu'nda mücadele eden sarı-kırmızılılar, Sporting Clube de Portugal'ı 27-6, Polytechnic Water Polo Club'ı 17-8, Klub vodneho pola Novaky'i ise 14-7 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Malta ekibi Valetta ile oynayan Galatasaray ilk maçı 10-6 ve ikinci karşılaşmayı da 15-12 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde Litvanya temsilcisi EVK Zaibas ile eşleşen sarı-kırmızılılar, 9-8 ve 12-9 yenerek finale çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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