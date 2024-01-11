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Galatasaray Taraftarı Sivasspor Maçında Takımlarını Yalnız Bırakmadı - Son Dakika
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Galatasaray Taraftarı Sivasspor Maçında Takımlarını Yalnız Bırakmadı

Galatasaray taraftarı, Sivasspor ile oynanan maçta takımlarını yalnız bırakmadı ve deplasman tribününün büyük bölümü doldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde futbolculara yaptıkları tezahüratlarla destek verdi.

Galatasaray Taraftarı Sivasspor Maçında Takımlarını Yalnız Bırakmadı
11.01.2024 - 17:28,  Güncelleme: 17:30
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Galatasaray taraftarı, Sivasspor ile Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta takımlarını yalnız bırakmadı ve deplasman tribününün büyük bölümü doldu.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray, Sivasspor'a konuk oluyor. Takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar, deplasman tribününün büyük kısmını doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde futbolculara yaptıkları tezahüratlarla destek verdi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Galatasaray Taraftarı Sivasspor Maçında Takımlarını Yalnız Bırakmadı - Son Dakika
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