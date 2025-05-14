Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu\'na tepki! Elini sıkmadı

Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Galatasaray'da taraftarlar, kupa seremonisi esnasında sahaya çıkan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki gösterdi.

TRİBÜNLERDEN TEPKİ

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, finalin ardından Sarı-kırmızılı ekibe madalyalarını vermek adına sahaya doğru yöneldi. Galatasaraylı taraftarlar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun adının anons edilmedi ve Hacıosmanoğlu'nun sahaya yönelmesinin ardından protestoda bulundu.

DURSUN ÖZBEK VE BAZI OYUNCULARDAN PROTESTO

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve bazı futbolcular ile idareciler de İbrahim Hacıosmanoğlu'nun elini sıkmayarak protesto etti. Bu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.